شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يقترب من نصف مليون مشاهدة بـ"ملفت الأنظار" بعد يوم من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت أغنية "ملفت الأنظار" للنجم حسين الجسمي من الوصول إلى نصف مليون مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحها على موقع يوتيوب، وجميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المنصات الموسيقية، والأغنية من أشعار الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيان، وألحان الجسمي نفسه، ومن توزيع زيد عادل ومكساج وماستر جاسم محمد.

ولحن حسين الجسمي الأغنية بلحن رومانسي بمقام "الكرد" الحساس، وامتزجت بها الآلات الغربية والجيتارات والبيانو مع آلة العود والإيقاعات الخليجية، حيث قام بعزف العود صادق جعفر والإيقاعات سمير القطان والجيتارات شريف فهمي، وبيز جيتار أحمد نظمي.

غـــلاك ثـابـت عــندي.. ثابت شرى الاقدار

ومحدٍ عــليك نبَـدّي.. يـــــا مِلفِت الانظـــــار

يـــا بــو عــيـــون و قَــــدّي.. نٍــعس العـيون كــبار

زاد العشق من وجدي.. واحتار قلبي احـتار

فيــه الــــوصوف تــعَــدّي..ســـيــد المــــهــا لــي ذار

فـــــايـج وحِـــسنــه فَـــردي..شمس الـــنهار تـــغــار

يـــــا غـــــايـتـي فـي وِدّي..الــشـــــوق يَـشـعِـل نـــار

عَــــــدّ اللــيـــالي عَــــــدّي..فـــي لـــــيــــلي والــنــهـار

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، قد رشحت حسين الجسمي لجائزة النيل للمبدعين العرب، وهي أهم وأبرز الجوائز التى تمنحها وزارة الثقافة المصرية للمبدعين من مصر ومختلف الدول العربية عقب ترشيحهم لها، وإجراء التصويت عليها، حيث قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، إن ترشيح النجم العربى حسين الجسمى لهذه الجائزة جاء لدوره المهم والفعال فى دعم مصر عبر أغانيه الوطنية، وما قدمه للوطن من خلال مجموعة من الأغانى التى قدمها فى حب مصر والمصريين.