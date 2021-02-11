شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تهنئ إليسا على مشروعها الجديد: بحب صوتك لما تغنى ولما بتحكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة نوال الزغبي، تهنئة للفنانة اللبنانية إليسا، على مشروعها الجديد الذى تخوضه مع إحدى المنصات لسرد تجاربها الحياتية وتفاصيل خطواتها طوال حياتها المهنية، وكتبت نوال الزغبي في تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر "الف مبروك انت بتعرفي ادّيش بحب صوتك لما تغني وبحبك لما بتحكي كمان".

وسرعان ما حرصت النجمة اللبنانية إليسا، على الرد بعمل ريتويت للتغريدة عبر حسابها لتكتب: "وانا كمان بموت فيكي".



رد اليسا على تغريدة نوال الزغبي

وكانت قد نشرت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمى بتويتر، فيديو يظهر تساقط الثلوج فى لبنان، ويظهر مشهد الثلوج التى تغطي الأماكن بصورة بديعة، وفى الخلفية أغنية للمطربة اللبنانية فيروز، لتتغزل فى لبنان، وكتبت فى تعليقها على الفيديو: "بتتلج الدني بتشمس الدني، يا لبنان بحبك تا تخلص الدني".

ومن جهة أخرى، كانت الفنانة اللبنانية إليسا، قد خطفت الأضواء على منصات السوشيال ميديا، بعدما شاركت جمهورها ومعجبيها صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، خلال تواجدها في اليونان، معلقة: "صورة جديدة في ليلة باردة"، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيها على المنصة الاجتماعية.

وتألقت الفنانة إليسا في اللقطة الفوتوغرافية التي نشرتها على إنستجرام، حيث ظهرت في إطلالة أنيقة بالقرب من أحد الشواطئ في اليونان وبالتحديد في "سانتوريني"، مرتدية نظارة شمسية حينما كانت تنظر إلى السماء، فيما انهالت التعليقات على الصورة من قبل متابعيها الذين أعربوا عن إعجابهم بهذه الإطلالة.