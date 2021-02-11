شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تصور "كورونا" أولى حكايات مسلسل "ورا كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة صابرين أولى حكايات مسلسل "ورا كل باب" والتي تحمل اسم "كورونا" تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش والمقرر تقديمها في 5 حلقات، ويشارك في بطولتها جمال عبد الناصر، محمد نجاتى، عابد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.

مسلسل "ور كل باب" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة كل حكاية من 5 حلقات وبمؤلف ومخرج مختلف، وتعرض على مدار أسبوع على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر أن تعلن شركة سينرجى – المنتجة للعمل – عن الحكايات الجديدة تباعاً بعد الاستقرار على اسمها وتفاصيلها.

وكان آخر أعمال صابرين مسلسل ليالينا 80 الذى عُرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، نهى عابدين، رنا رئيس، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، حسني شتا، هاجر الشرنوبى، ندا بهجت، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

يذكر أن صابرين تنتظر عرض فيلم "الانس والنمس" في مايو المقبل، حيث تشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، كما انتهت من تصوير فيلم "عروستى" مع أحمد حاتم وجميلة عوض وإخراج محمد بكير.