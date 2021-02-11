شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "بنت السلطان" تفرض الإجراءات الاحترازية خلال التصوير (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص أسرة مسلسل "بنت السلطان"، من بطولة روجينا، على اتباع الإجراءات الاحترازية طوال ساعات التصوير وبشكل يومى، حيث يرتدى الجميع الكمامة عدا الممثلين المتواجدين أمام الكاميرا، وعقب انتهاء كل مشهد يرتدونها، وهو ما يحرص عليه باستمرار المخرج أحمد شفيق.

وتخوض النجمة روجينا بهذا المسلسل أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية بعد النجاح الكبير الذى حققته في أدوارها السابقة، وسيعرض في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداث مسلسل "بنت السلطان" في إطار شعبي، ويتخلله العديد من الأحداث المشوقه للجمهور وسوف يتم تصويره في أكثر من محافظة من بينها القاهرة، بني سويف، قنا، الإسكندرية والعديد من المحافظات الأخرى.

يذكرأن مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، حسن أبوالروس، ندى موسي، محمود حافظ، محمد مهران، بيومي فؤاد، سوسن بدر، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج أحمد شفيق.

وقدمت روجينا في شهر رمضان، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.