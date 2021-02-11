شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مورفى يمتلك كلبا فى الموسم الجديد من Peaky Blinders.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين ظهور النجم العالمي كيليان مورفي، صاحب شخصية "تومى شيلبي" في مسلسل الدراما Peaky Blinders، أثناء تصويره للموسم الجديد المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر شبكة قنوات نتفليكس وbbc البريطانية.

وظهر شيلبي في الصور التي التقطت له في شكل جديد ومختلف حيث ارتدي ملابس شتوية ثقيلة فوق ملابسه المعتادة فى إشارة إلى درجات الحرارة المنخفضة فى أسكتلندا حاليا، حيث يتم تصوير مشاهده الأولى فى الموسم الجديد من سلسلة العصابات الأشهر فى برمنجهام.

ووفقًا للتقرير الذى نشرته الصحيفة البريطانية ديلى ميل، فإن النجم العالمى صاحب الـ44 عاماً، قام بتصوير مشاهدة الأولى في ميناء بورتسوي، الذى يتم تصوير فيه معظم مشاهده في المواسم الماضية، حيث يتواجد هناك معقل عائلته آل شيلبي.

المسلسل الشهيرة بيكي بيلايندرز، استمر عرضه لمدة ثماني سنوات، وحظى بشعبية كبيرة ولكن تم تأكيد أن الموسم السادس من السلسلة هو الأخير.

وفى تقرير سابق نقلته الصحف العالمية، أكد فيه ستيفن نايت، مؤلف السلسلة الدرامية الشهيرة، أنه يفكر في انتاج فيلم عن تلك القصة التي حظيت بشعبية ضخمة في جميع انحاء العالم.