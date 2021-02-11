شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: عمرو يوسف علمنى فيس بوك من 13 سنة.. خدمنى ولا ضرنى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان صلاح عبد الله أن النجم عمرو يوسف أول من علمه التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى منذ نحو 13 عاما، حيث كتب عبر تويتر: "الحلوين قوى عمرو يوسف هوه اللى عملى الفيس بوك من 13 سنة تقريبا وعلمنى إزاى أتعامل معاه وشوية ونسيته وبعد يناير رجعتله وفى ديله جاء تويتر ثم الإنستا".



صلاح عبد الله عبر تويتر

وسأل صلاح عبد الله جمهوره قائلاً "ودلوقتي بفكر هو عموره أفادنى ولا أذانى؟.. خدمنى ولا ضرنى؟"، ورد المخرج عمرو عرفة، مازحا "حصل لنا الضرر".

وكان الفنان صلاح عبد الله احتفل بوصول عدد متابعيه إلى مليون متابع عبر إنستجرام، فى يناير الماضى، وعلق على ذلك ساخراً كعادته عبر وسائل التواصل الاجتماعى: بعرقى وبمجهودى بدون أى دفع أو دعم، كما أشاد بدور بناته حين كتب: "ماليش فى الإنستجرام بس بناتى قالولى جربه"، كما يحظى النجم الكبير بأكثر من 2 مليون و400 ألف متابع عبر حسابه بموقع تويتر.

يشار إلى أن الفنان صلاح عبد الله احتفل منذ يومين عيد ميلاد ابنته دنيا، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصور لهما معا، ومن بين تلك الصور ظهرت صورة له وابنته دنيا تساعده فى تقليم أظافر قدمه، كما كتب موجهاً رسالة لها: "امبارح عديته للظروف بس ماقدرش أعدِّي النهارده من غير ما أقول لإمبارح: كل سنة وإنتي بنتي وحبيبتي ودنيتي يابكريتي، كل سنة وإنتي في أفضل صحة وأحسن حال يا أول فرحتى".