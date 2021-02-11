شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل فى صور جديدة من كواليس أحدث ألبوماته الغنائية مع عادل حقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب والملحن هيثم نبيل عن كواليس العمل على أحدث ألبوماته الغنائية الذى يحمل اسم "نابليون"، وذلك من خلال عدة صور نشرها عبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك ظهر فيها بصحبة الموزع عادل حقى، أعلن بها بداية العمل على أغانى ألبومه الجديد وكتب "نعمل على ألبومى الجديد مع أخى عادل حقى.. نابليون 2021".



هيثم نبيل وعادل حقى



هيثم نبيل

جدير بالذكر أن هيثم نبيل قام بتلحين أغانى مسلسل "لؤلؤ" الذى يعرض حالياً، وحققت الأغانى نجاحاً كبيرًا.



هيثم وعادل حقى

ويصل عدد أغانى مسلسل "لؤلؤ" إلى 15 أغنية يتم توزيعها خلال الحلقات، وجميعها من ألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقى نادر حمدى، وتحمل أسماء الأغانى الأولى "اقوى م الحياة" وهى من كلمات وألحان هيثم نبيل، والثانية "مخبيالى ايه" من كلمات وألحان هيثم نبيل، والثالثة "الصخرة"، من كلمات وألحان هيثم نبيل، والرابعة "متسابة" من كلمات سارة سعيد.

أما الأغنية الخامسة "أنا لؤلؤ" من كلمات سارة سعيد، والسادسة "فوبيا رجالة" من كلمات منصور محمد، والسابعة "أوسكار" من كلمات سارة سعيد، والثامنة "يا كراش" من كلمات سارة سعيد، والتاسعة "بعد الوداع" من كلمات أسامة محرز.

أما الأغنية العاشرة "حبة حبة" من كلمات سارة سعيد، والحادية عشرة "على المزيكا" من كلمات سارة سعيد، والثانية عشرة "شايفاك حبيبى" من كلمات كريم سامى، والثالثة عشرة "أخيرا قالهالى" من كلمات كريم سامى، والرابعة عشرة "بسيطة الحياة"، من كلمات أسامة محرز، والخامسة عشرة "بتاع مظاهر" من كلمات أسامة محرز.