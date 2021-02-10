أحمد زاهر وابنته ليلى وجها لوجه لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد الفنانة المصرية ليلى أحمد زاهر، لمتابعة عرض حلقة من مسلسلها "في بيتنا روبوت" تجمعها ووالدها الفنان المصري أحمد زاهر لأول مرة.

وعبرت "ليلى" عن سعادتها بوقوفهما أمام والدها في عمل درامي من بطولتها، حيث يظهر ويتحدث مع الفنان هشام جمال، أحد أبطال العمل الفني، الذي يستفزه فيصرخ "زاهر" في وجهه.



وشاركت "زاهر" في إعلان دعائي للحلقة، التي ستعرض اليوم خلال الساعات المُقبلة، وعلّقت على مقطع الفيديو قائلة: "نورت الدنيا يا أحلى زيزو.. وأخيرًا يا حبيبي"، وتلك هب المرة الأولى التي يجسد فيها أحمد زاهر دورًا أمام ابنته ليلى.

وقبل أيام شاركت شقيقتها ملك، بدور أمام والدها لأول مرة، في مسلسل "لؤلؤ"، الذي يُعرض حاليا، حيث جسدت شخصية الابنة غير الشرعية لـ "زاهر" والفنانة المصرية نجلاء بدر، التي توفيت قبل أن تعرف أنه والدها الحقيقي.





"في بيتنا روبوت"، بطولة ليلى زاهر وهشام جمال وشيماء سيف وعمرو وهبة، تأليف أحمد محيي وإخراج وليد الحلفاوي.

تدور قصة المسلسل حول شاب يدعى يوسف يعمل على على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين "زومبا ولذيذ"، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب.