أزمة فرماجو.. اجتماع طارئ لـ"اتحاد مرشحي الرئاسة" بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة في الصومال، إلى اجتماع طارئ لحسم حالة الارتباك وعدم اليقين بشأن الفترة الانتقالية التي يمر بها الصومال.

وأعرب اتحاد مرشحي الرئاسة، في بيان صحفي، مساء الأربعاء، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه "عن قلقه من انتهاء ولاية الرئيس فرماجو الدستورية حيث لا يوجد اتفاق سياسي لما بعد هذه الفترة حول إجراء الانتخابات العامة بشكل توافقي".

وأضاف البيان أن "المجلس يدعو لاجتماع طارئ لكل الفاعلين السياسيين في البلاد للتوصل إلى صيغة توافقية لتنفيذ الاتفاقية المبرمة في 17 سبتمبر/أيلول الماضي في مقديشو حول الانتخابات بين الرئيس المنتهية ولايته دستوريا فرماجو ورؤساء الولايات".

وأكد المجلس اقتراح ولايتي جوبالاند وبونتلاند إضافة إلى رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله بعقد المؤتمر التشاوري المقبل بين الصوماليين في مقديشو وتوسيع نطاق المشاركين من المعارضة الصومالية والمجتمع الدولي.

وذكر المجلس في بيانه أنه بإمكان فرماجو مشاركة المؤتمر بصفته مرشحا رئاسيا وليس بصفة رئيسا للبلاد بسبب انقضاء ولايته الدستورية.

وجاء في البيان أن "المجلس يعلن أن محمد عبد الله فرماجو هو الرئيس المنتهية ولايته وأنه لا يمكنه حضور المؤتمر إلا كمرشح للرئاسة ما لم ينسحب من السباق".

ودعا مجلس اتحاد المرشحين الرئاسيين إلى حماية استمرار سيادة القانون والنظام وعدم أخذ الأوامر من مسؤولين انتهت ولايتهم الدستورية.

وحذر المجلس من إبقاء مسؤولين انتهت ولايتهم الدستورية على مناصب عامة بما وصفوه تحديا صريحا للشرعية الدستورية في البلاد .