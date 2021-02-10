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شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى تتغزل فى زوجها أحمد خالد صالح: كلمة للأبد ليست كافية لحبى لك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هنادى مهنى، متابعيها وجمهورها بصورة جديدة مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح، في أحدث ظهور لهما، لتتغزل فيه برسالة حب، وكتبت "كلمة للأبد ليست كافية لحبي لك"، وسرعان ما استقبلت الصورة الكثير من التعليقات والإعجابات عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام.
وظهرت الفنانة هنادى مهنى كضيفة شرف في أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل "في بيتنا روبوت" الذى يتم عرضه على قناة cbc، وجسدت هنادى شخصيتها الحقيقية، حيث زارت شركة يوسف – هشام جمال – من أجل الاتفاق معه على تشغيل سيستيم سمارت هوم، وتتعرض لأسئلة ساذجة من زميل يوسف في الشركة.
وقبل توقيع العقود بين هنادى مهنى ويوسف تسمع صوتا مرتفعا لأحد العملاء في الخارج، يشكو تعرضه للنصب من قبل الشركة، لتخرج هنادى وتقرر مغادرة الشركة وتلغى العقود التي كانت على وشك إبرامها، ولكن يتبين أن العميل الذى يشكو من النصب جاء إلى الشركة بالخطاً حيث اعتقد أنها شركة التأمين التي نصبت عليه.
هنادى مهنى وزوجها
يذكر أن "مسلسل فى بيتنا روبوت" يعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، وهو بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاورى من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.