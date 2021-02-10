شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى تتغزل فى زوجها أحمد خالد صالح: كلمة للأبد ليست كافية لحبى لك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هنادى مهنى، متابعيها وجمهورها بصورة جديدة مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح، في أحدث ظهور لهما، لتتغزل فيه برسالة حب، وكتبت "كلمة للأبد ليست كافية لحبي لك"، وسرعان ما استقبلت الصورة الكثير من التعليقات والإعجابات عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام.

وظهرت الفنانة هنادى مهنى كضيفة شرف في أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل "في بيتنا روبوت" الذى يتم عرضه على قناة cbc، وجسدت هنادى شخصيتها الحقيقية، حيث زارت شركة يوسف – هشام جمال – من أجل الاتفاق معه على تشغيل سيستيم سمارت هوم، وتتعرض لأسئلة ساذجة من زميل يوسف في الشركة.