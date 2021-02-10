شكرا لقرائتكم خبر عن "أحكيلك".. أحدث أغانى محمد فؤاد بتوقيع وليد سعد وأسامة محرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب محمد فؤاد مع الشاعر أسامة محرز، في أغنية جديدة بعنوان " احكيلك" والتي تحمل طابع دراما، وهي من ألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب.

من ناحية أخري دخل محمد فؤاد قائمة التريند على موقع يوتيوب وذلك من خلال أغنية "ليه"، وكان شوق المطرب محمد فؤاد متابعيه في وقت سابق بصدور أول أغنية له خلال العام الجارى 2021، وذلك بعدما طرح نهاية العام الماضى آخر أغانيه "الحفلة"، ومؤخرًا كشف عن اسم الأغنية من خلال طرح بوستر لها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ظهر فيه بالأبيض والأسود، ومكتوب عليه اسم الأغنية، وعلق على الصورة قائلاً: "البوستر الرسمى".

بينما يشارك الشاعر أسامة محرز حاليا فى كلمات 3 أغانى بمسلسل "لؤلؤ" من بطولة مى عمر وأحمد زاهر