شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المصرى سعاد للمخرجة أيتن أمين بمهرجان برلين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوم مهرجان برلين عن قائمة أفلام Berlinale، وتم تقديم Berlinale لأول مرة في مهرجان العام الماضي لدعم الأصوات الجديدة في السينما، على أن تمنح لجنة التحكيم المكونة من ثلاثة أعضاء جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، خلال الحدث فى مارس المقبل، مع توزيع الجوائز فعليًا في الحدث الصيفي.

ويكون الاختيار من 12 فيلما من 16 دولة، بما في ذلك سبع مشاركات لأول مرة، ومن الترشيحات مشاركة إحدى الأفلام المصرية، وهو As I Want، كما أريد، من مصر وفرنسا والنرويج وفلسطين، ومن إخراج سماهر القاضي.

أما في قسم البانوراما يوجد 19 فيلمًا من بينها 14 عرضًا عالميًا لأول مرة، من بينهم عمل مصري جديد، وهو فيلم "سعاد"، Souad، بعد أن كان ضمن اختيارات مهرجان كان الرسمية في عام 2020، ويعرض فيلم سعاد عرض أول، في مهرجان برلين هذا العام، "سعاد" من إخراج أيتن أمين وكتابة السيناريست محمود عزت.

وهو فيلم من إنتاج كل من سامح عواض ومارك لطفي ودرة أبوشوشة ومحمد حفظي، كما شارك في الإنتاج أيتن أمين والألماني فين فيندرز.

الفيلم من بطولة بسنت أحمد وبسملة الغايش، وتدور أحداثه بين الدلتا والإسكندرية والفيلم يطرح أسئلة حول أثر العالم الافتراضي على العلاقات الإنسانية والعاطفية.