شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدلات كورونا فى لوس انجلوس قد يعيد فتح دور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن هناك احتمالات تشير الى عودة فتح دور العرض بهوليوود، حيث قال مسئولو الصحة في مقاطعة لوس أنجلوس يوم الاثنين إن حالات كورونا ودخول المستشفى انخفض بنسبة 77٪ و 44٪ خلال الشهر الماضي وما قبله على التوالي، وإذا استمرت الأوضاع على هذا النهج من الممكن إعادة فتح السينمات من جديد.

وعلي جانب آخرأكدت شركة ‪Warner Bros‬ أن أحد أعضاء فريق فيلم ‪Fantastic Beasts 3‬ قد ثبت إصابته بفيروس كورونا، لذلك تم إيقاف تصوير الفيلم فى المملكة المتحدة، وقالت وارنر براذرز لصحيفة هوليوود ريبورتر فى بيان، دون تأكيد هوية عضو الفريق: "ثبتت إصابة أحد أعضاء فريق ‪Fantastic Beasts 3‬ بفيروس ‪كورونا‬، وتم وضعه فى العزل، ومن أجل حذرنا الشديد أوقف تصوير ‪Fantastic Beasts 3‬ مؤقتًا.

الأمر لم يقتصر علي دور السينما في الخارج فقط وإنما بالوطن العربي أيضا حيث اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية في إمارة أبوظبي، تعزيزاً للإجراءات الوقائية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

واعتمدت اللجنة تحديد الطاقة الاستيعابية للمراكز التجارية بنسبة 40%، والصالات الرياضية والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة بنسبة 50%، والمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية والشواطئ والحدائق العامة بنسبة 60%، وسعة مركبة الأجرة بنسبة 45% وسعة حافلة النقل بنسبة 75%.

كما اعتمدت اللجنة إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات، مع التقيد بأعداد الأشخاص فلا تتجاوز 10 أشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية و20 شخصاً عند تشييع الجنائز وإقامة العزاء.