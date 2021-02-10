شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يكشف حسابا مزيفا لـ يحيى الفخرانى زعم اعتزاله الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان نبيل الحلفاوى، عن حساب مزيف يحمل اسم يحيى الفخرانى زعم اعتزال الفنان الكبير الفن.

وكتب نبيل الحلفاوى، عبر حسابه بموقع تويتر:"طبعًا حساب مزور كالعادة..يحيى ما لوش أكاونت أصلا على تويتر"، حين زعم حساب مزيف منسوب للفنان القدير يحيى الفخرانى عبر موقع تويتر اعتزامه اعتزال عالم الفن بعد مسيرة كبيرة" .



نبيل الحلفاوى عبر تويتر

يشار إلى أن النجم يحيى الفخرانى يخوض مسلسل"نجيب زاهى ذركش"، وأوشك نجوم العمل على الانتهاء من التصوير، حيث صور 80% من الأحداث، ويدخل المسلسل غرف المونتاج والمكساج لتسليم الحلقات الأولى من العمل للجهة المنتجة استعداداً للعرض فى شهر رمضان.

مسلسل "نجيب زاهى ذركش" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة يحيى الفخرانى وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفى وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم بالتزامن مع التصوير، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى عائلى.