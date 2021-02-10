شكرا لقرائتكم خبر عن أبلة فاهيتا عن حلقتها مع نادية الجندى: عندما تلتقى الرغبة مع المتوحشة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل النجمة الكبيرة نادية الجندي، ضيفة على الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، في حلقتها القادمة من الموسم السابع لبرنامجها "لايف من الدوبليكس"، الذي يعرض يومي الخميس والجمعة عبر شبكة قنوات On.

وكشفت الصفحة الرسمية للدمية الشهيرة، عن بعض اللقطات للحلقة المنتظرة مع نجمة الجماهير التي كشفت فيها عن الجانب الآخر لها على خشبة المسرح أمام الدمية الشهيرة، وكتبت فاهيتا على الفيديو " عندما تلتقي الرغبة مع المتوحشة"، لترد الجندي في التعليقات قائلة "بحبك يا أبلة".

وكانت قد نشرت نجمة الجماهير، عبر حسابها على تويتر، برومو الحلقة وظهرت خلالها وهى تتحدى أبلة فاهيتا، قائلة لها إنها أتت الحلقة لتأخذ بـ"تار" ضيوفها السابقين، كما سألتها الدمية حول وجود عريس جديد فى حياتها، صحبتها بتعليق: "أنتظرونى فى حلقة جميلة، يا رب تعجبكم، مع حبيبتى أبلة فاهيتا وكارو من الدوبلكس".