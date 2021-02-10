شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبرى يشوق جمهوره بمقطع من "عيونه لما قابلونى" قبل طرحها فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب رامي صبري عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي يطلقها على طريقة السينجل باسم "عيونه لما قابلوني" ونشر مقطع منها، وكتب "صبري" على صفحته، "اسمعوا عيونه لما قابلوني يوم الجمعة، على القناة الرسمية على يوتيوب وجميع منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات في الوطن العربي".

الأغنية الجديدة كتبها الشاعر الغنائي محمد عاطف ومن ألحان رامي صبري وتوزيع جلال حمداوي، ويقدمها رامي صبري احتفالا بعيد الحب.

ووجه مؤخرا رامى صبرى، رسالة للشاعر الغنائى تامر حسين والملحن عزيز الشافعى، على خلفية خلافهم الأخير عبر خاصية ستورى على حسابه بإنستجرام.

وكتب رامى، قائلا:"إحقاقا للحق وكل واحد ياخد حقه أغنية شكرا للفنان الكبير عمرو دياب، أنا فعلا كنت شغال فيها لكن الأغنية مش ملكى قانونى يعنى مثلا محدش خد منى حقوق أو مقابل مالى أو أخدت تنازل رسمي علشان بس أبرئ تامر حسين وعزيز الشافعى من الحته دى".