شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقة 34.. لؤلؤ تستفيق وتكشف أن إدوارد من حاول قتلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 34 من مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر والذى يتم عرضه على قناة ON الكشف عن الشخص الذى حاول قتل لؤلؤ – مى عمر – حيث عادت الأحداث إلى الحلقة الأولى، والتي عادت فيها لؤلؤ إلى منزلها بعد إحيائها حفلا غنائيا ناجحا غنت فيه أغنية "أنا أقوى من الحياة" لتعود بقوة بعد الظروف التى مرت بها فى الفترة الماضية.



لؤلؤ

وبعد عودة لؤلؤ إلى المنزل وصعدت إلى غرفتها سمع حراس الأمن صريخها، وبعدما صعدوا إلى الغرفة وجدوها مطعونة بسلاح أبيض وغارقة في دمائها وتم نقلها إلى المستشفى، ليسرع إلى المكان كلاً من مجدى – ادوارد، وطارق – أحمد زاهر، واكرام – سلوى عثمان، ومروى – هدير عبد الناصر، وبودا – محمد الشرنوبى، ونهال – نجلاء بدر، وداليا – هيدى كرم، وسيد – حمدى هيكل.

تستعرض الأحداث دوافع كل شخص لقتل لؤلؤ سواء طارق أو داليا أو سيد أو نهال أو بودا، وتنتقل النيابة إلى الفيلا لمعاينة المكان، كما يتم التحقيق مع كل المتواجدين في المستشفى، ويتم اخلاء سبيلهم وسط شكوك حولهم جميعا، إلا أن لؤلؤ استفاقت واسترجعت لحظات تواجدها في المنزل ودخول مجدى عليها وطعنها بالسلاح الأبيض.



مسلسل لؤلؤ الحلقة 34

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.