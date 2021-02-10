شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز يتجول فى شوارع ماليبو بدراجته النارية ويتوقف لالتقاط الصور مع معجبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد النجم العالمى كيانو ريفز، في أحدث ظهور له في شوارع مدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث توقف لالتقاط بعض الصور التذكارية مع معجبيه وجمهوره في شوارع المدينة بعد جولة قادها بدراجته النارية الجديدة التي اعتاد الظهور بها خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية، صور النجم العالمي صاحب شخصية "john wick" الشهيرة، اثناء توقفه في الشارع وسرعان ما تجمع حوله عدد من المعجبين يوم أمس الثلاثاء، وظهر وهو يرتدي سترة باللون البني، ذات حواف مبطنة على طول المرفقين وبنطلون جينز باللون الأزرق وحذاء بني، مع لحية طويلة على غير العادة.



كيانو ريفز فى شوارع ماليبو



كيانو ريفز مع المعجبين

وكان قد التقطت عدسات المصورين، صور للنجم العالمي صاحب الـ 56، منذ عدة أسابيع، أثناء قيادة دراجته النارية بعد خروجه من أحد المتاجر، وقد أشار تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن الدراجة النارية التى ظهر بها كيانو ريفز، تابعة لماركة هو شريك مؤسس فيها.

ويأتى ظهور كيانو ريفز بهذا الشكل، بعدما اعتاد محبوه على رؤيته فى أكثر من مناسبة وهو يعيش حياة بسيطة بعيدًا عن السيارات الفارهة التى اعتاد نجوم هوليوود على الظهور بها، حيث سبق والتقطت له صور أثناء ركوبه مواصلات عامة مثل المترو.



كيانو ريفز يقود دراجته النارية

وكان طاقم عمل الجزء الرابع والجديد من سلسلة الأكشن والفنتازيا الجديد Matrix 4، ظهر فى وقت سابق من العام الماضى، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية وبالتحديد في الحي الصيني، من أجل تصوير بعض مشاهد الفيلم الجديد المقرر طرحه في خلال العام الجارى 2021 بدور العرض السينمائي.