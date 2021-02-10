شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان"الكاثوليكى للسينما" يكرم حسن يوسف ومحمد منير وحسين فهمى وهالة فاخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عَقدت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كل من ميشيل ماهر ومجدي سامي عدّة اجتماعات لبحث ترتيبات إقامة المهرجان في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وكذلك اختيار الفنانين وصُناع السينما الذين سيتم تكريمهم خلال فعاليات حفل افتتاح الدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما لعام 2021.

وقد قررت اللجنة العُليا تأجيل فعاليات المهرجان في دورته التاسعة والستين لتكون خلال الفترة من الجمعة الموافق 11 يونيو وحتى 18 يونيو 2021، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية المقررة بواسطة وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

كما قررت اللجنة العُليا للمهرجان الإعلان لاحقاً عن الأفلام الخمسة المشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان من أصل 23 فيلماً سينمائياً عُرضت عام 2020، ويشارك بالمهرجان ولأول مرة منذ تأسيسه أفلاماً بالمسابقة الرسمية لم يتم عرضها تجارياً بدور العرض حيث تم عرضها عبر بعض المنصات، مما استوجب على اللجنة تعديل بعض بنود لائحة اختيار الأفلام لتتماشى مع الوضع الراهن لشركات الإنتاج والتوزيع.

كما قررت اللجنة العُليا للمهرجان وبإجماع الآراء منح جائزة الريادة السينمائية لكل من: الفنان حسن يوسف، والفنان حسين فهمى، والفنانة سهير المرشدى، والفنانة هالة فاخر، أما جائزة الإبداع الفنى فتذهب إلى الكينج محمد منير والموسيقار عمر خيرت.

وتذهب جائزة فريد المزاوى إلى المخرج محمد عبد العزيز، وجائزة الأب يوسف مظلوم الى الفنان توفيق عبد الحميد، وتذهب جائزة المركز الخاصة للفنان عبد العزيز مخيون، وتذهب جائزة التميز الإعلامى، للإعلامية سوزان حسن.

أما بالنسبة للفائزين بجوائز أفضل ممثل وأفضل ممثلة بالأعمال الدرامية وكذلك جائزة المركز التشجيعية فقد قررت اللجنة العُليا للمهرجان الإعلان عنها لاحقاً مع الأفلام المشاركة بالمهرجان في هذه الدورة.