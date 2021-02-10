شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد تبهر جمهورها بإطلالة ساحرة وجذابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبهرت النجمة دينا فؤاد، جمهورها ومتابعيها، بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ظهرت فى"سيشن" جديد، ومختلف عن جميع إطلالتها السابقة، وتحرص دائما على الاختلاف والتميز.

دينا فؤاد (2)



وينتظر جمهور دينا فؤاد مفاجأة الحلقة الاخيرة فى مسلسل جمال الحريم، حيث تألقت النجمة بدور حنان، الذى أحدث جدلا كبيرا، إذ تظهر بشخصية الشيخة "حنان" ومع التطور الدرامى تتلبس بالجن وتتاجر بأحلام الناس عن طريق الجدل والشعوذة، وتكسب أموالا طائلة، وتبث إعلانات تلفزيونية تروج لنفسها من خلالها بعبارة "الشيخة حنان لفك السحر وجلب الحبيب".

الفنانة دينا فؤاد

واستطاعت دينا فؤاد خلال المسلسل أن توصل رسائل العمل للجمهور، وهى أن الإنسان الضعيف يؤمن بالدجل والخرافات، لكن الإنسان صاحب الإيمان القوي يسير في اتجاه آخر تماما، حيث ألقت الضوء على قضية هامة جدا، وناقشت سلوك اجتماعى غير سوى، وهو الضعف والسير فى طريق الشيطان، وفى كل المشاهد تلبست بالشخصية كما رسمها السيناريو تماما.

النجمة دينا فؤاد

ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر المسلسل ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.