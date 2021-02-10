شكرا لقرائتكم خبر عن "جنات" تحيى حفلة عيد الحب في دار الأوبرا 12 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة المغربية جنات، لإحياء حفل غنائي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك ضمن حفلات عيد الحب التي تنظمها الدار.

كان آخر ألبوم لجنات "أنا في انتظارك" والذي ضم 11 أغنية باللهجة المصرية وقد تعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

يشار إلى أن آخر أعمال المطربة جنات تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون، كما غنت المطربة تترات عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية زهرة وأزواجها الخمسة، مذكرات سيئة السمعة ، حكايات وبنعيشها، قصص النساء في القرآن، عيون القلب.