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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى أحدث ظهور مع ريدوان.. والجمهور: تعاون جديد ولا إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له تجمعه مع المطرب صاحب الأصول المغربية ريدوان، ليثير الكثير من التساؤلات حول إذا كان هناك تعاون جديد يجمعهما، ونشر رمضان الصورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام واكتفى بإضافة إيموشن فقط على الصورة بدون التعليق.
وسرعان ما عاود المطرب السويدى صاحب الأصول المغربية، نشر الصورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليحظى بتفاعل كبير من قبل جمهوره خلال وقت قصير من مشاركة الصورة.
وكان قد شارك رمضان، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "موسى" الذى من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.
وأظهرت الصور، الفنان محمد رمضان وهو يحمل تمساحًا، بينما كانت ملابسه متسخة في كواليس مسلسل "موسى"، معلقا :"موسى.. ملحمة.. رمضان 2021 .. #ثقة_في_الله_نجاح.. محمد رمضان .. رمضان يجمعنا"، ولاقت الصور تفاعلاً كبيرًا من قبل معجبيه على السوشيال ميديا.
وانتقل رمضان وأسرة مسلسله الجديد "موسى"، الاثتين الماضى، إلى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامي من أجل تصوير عدد من المشاهد هناك والتي تستغرق 4 أيام لتنتهي الخميس المقبل، لتدخل بعدها أسرة العمل موقع تصوير جديد لاستكمال مشاهد العمل الذى تدور أحداثه في اطار صعيدي خلال فترة الأربعينات، وصور رمضان وأسرة المسلسل عدد من المشاهد أمس الأول السبت داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، وذلك بعد عودتهم من أسوان حيث تم تصوير 4 أيام بالمدينة النوبية جمعت بين محمد رمضان وعبير صبرى وهبة مجدى ورياض الخولى وصبرى فواز وعدد آخر من الفنانين.