شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى أحدث ظهور مع ريدوان.. والجمهور: تعاون جديد ولا إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له تجمعه مع المطرب صاحب الأصول المغربية ريدوان، ليثير الكثير من التساؤلات حول إذا كان هناك تعاون جديد يجمعهما، ونشر رمضان الصورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام واكتفى بإضافة إيموشن فقط على الصورة بدون التعليق.

وسرعان ما عاود المطرب السويدى صاحب الأصول المغربية، نشر الصورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليحظى بتفاعل كبير من قبل جمهوره خلال وقت قصير من مشاركة الصورة.

وكان قد شارك رمضان، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "موسى" الذى من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.

وأظهرت الصور، الفنان محمد رمضان وهو يحمل تمساحًا، بينما كانت ملابسه متسخة في كواليس مسلسل "موسى"، معلقا :"موسى.. ملحمة.. رمضان 2021 .. #ثقة_في_الله_نجاح.. محمد رمضان .. رمضان يجمعنا"، ولاقت الصور تفاعلاً كبيرًا من قبل معجبيه على السوشيال ميديا.