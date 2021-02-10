شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات فى مواقع التصوير استعدادًا للعرض فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب شهررمضان المبارك يكثف صناع المسلسلات التى تعرض خلال الشهر المبارك والتى يتم حاليا تصويرها فى العديد من مواقع التصوير، حيث يدخل أكثر من 20 مسلسلا السباق ويتواجد عدد كبير من الفنانين، فى مواقع التصوير حالياً ولم يتأثر التصوير بفيروس "كورونا" المستجد مع مراعاة الإجراءات والاحتياطات الكاملة للوقاية من الفيروس.

وعلى رأس تلك المسلسلات مسلسل "الاختيار 2 "، للنجمان كريم عبدالعزيز وأحمد مكى الذى يواصلان التصوير فى العديد من الديكورات منها ديكور شقة فى منزل كريم عبد العزيز وديكورات فى مدينة الإنتاج الإعلامى وعلى الطريق الصحرأوى.

كما يصور النجم عمرو يوسف مشاهده فى مسلسل "الملك أحمس" عن قصة كفاح طيبة للأديب العالمى نجيب محفوظ وتشاركه البطولة ألفنانة صبا مبارك، وتم التعاقد مع النجوم ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنبأوي.

وانطلق تصوير مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف الأيام الماضية وفاجأ الجمهور بمشاركته فى السباق الرمضانى فى اللحظات الأخيرة استعدادًا لعرضه فى الموسم الرمضانى المقبل، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وينتمى العمل لنوعية الـ15حلقة، ويشارك فى بطولته كل من ايتن عامر والفنان إدوارد.

ويواصل فريق العمل التصوير فى ديكور معمل حسب المشاهد التى يتم تصويرها وتجمع بين الفنان يوسف الشريف وادوارد وأخرون من النجوم.

أما مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة، والمأخوذ عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، ومن المقرر عرضه فى رمضان 2021، ويشاركه فى بطولة العمل كل من سوسن بدر ونجلاء بدر ودرة وآخرون من النجوم للمخرج ماندو العدل، وسيناريو وحوار إسلام حافظ.

وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم وأحد وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل وأحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والإنسانية وغيرها.

وكذلك النجم يحيى الفخرانى الذى يصور مشاهده فى مسلسله الرمضانى المقبل فى ديكور فيلا، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى ألفخرانى، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة يحيى الفخرانى وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفى وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من ألفنانين جارى التعاقد معهم بالتزامن مع التصوير، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى عائلى.

ونفس الأمر للنجم محمد إمام الذى يصور مشاهد رئيسية فى مسلسله الجديد "النمر"، داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان محمد رياض ونيرمين الفقى وأخرون من النجوم.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة كل من: محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح إيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل، من إنتاج سينرجى. كما يصور النجم جمال سليمان مشاهده فى الديكورات الرئيسية بالمسلسل، الذى يعرض فى شهر رمضان، والعمل يضم نخبة من النجوم على رأسهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ، هذا الي جانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل و وجورج أشرف. ويواصل النجم محمد رمضان تصوير مشاهده الداخلية ضمن أحداث مسلسله "موسى" بعد عودته من أسوان بعدما استمر التصوير هناك 4 أيام، والتى جمعت بينه وبين عبير صبرى وهبة مجدى ورياض الخولى وصبرى فواز وعدد آخر من الفنانين. أما الفنانة أمينة خليل تواصل تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد خلى بالك من زيزى" الذى ينتمى لنوعية الـ15 حلقة، بديكور شقة والتى تجمع بينها وبين الفنان على قاسم، حيث تلعب دور شابة تدرس في الجامعة تتعرف علي شريك حياتها وهو زميل لها في نفس الجامعة ليتزوجا ثم يتعرضا لسلسلة من المشكلات، ويشاركها فى بطولة العمل الفنان محمد ممدوح. مسلسل "خلى بالك من زيزى" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، على قاسم، صفاء الطوخى، وسلوى محمد على، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوى.

وتتواجد النجمة نيللى كريم فى ديكور مستشفى لتصوير مسلسلها الجديد "ضد الكسر"، والتى تجمع بينها وبين الفنان محمد فراج الذى يجسد دور زوجها خلال الأحداث، وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية من المسلسل.