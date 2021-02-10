شكرا لقرائتكم خبر عن انيا تايلور : أتمنى يكون هناك جزء ثانٍ من The Queen's Gambit والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة أنيا تايلور عن تشوقها إلى الجزء الثانى من مسلسل Queen's Gambit، وذلك بعدما حقق الجزء الأول منه نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضه، وصل إلى إشادات عالمية كبيرة، وأرقام قياسية على مستوى المشاهدة، وهو ما دفع بطلة المسلسل للحديث خلال تصريحات صحفية تناقلتها المواقع الأجنبية مثل موقع الديلى ميل حول شعورها تجاه العمل على جزء ثانى من العمل.

حيث قالت خلال تصريحاتها : "من الجميل أن يكون هناك جزء ثاني من مسلسل The Queen's Gambit، وأن تصبح بيث أماً على سبيل المثال".



انيا تايلور

من ناحية أخرى انضمت نجمة Queen's Gambit ، أنيا تايلور للنجوم زوي سالدانا ورامي مالك و مارجوت روبي في فيلم جديد من اخراج ديفيد أو. راسل، وهواول فيلم يخرجه منذ ان اخرج فيلم Joy، وتم التأكيد أيضا علي وجود النجوم كريستيان بايل و جون ديفيد واشنطن ضمن فريق الفيلم .

وكانت النجمة أنيا تايلور جوي بطلة The Queen's Gambit، قد ظهرت ضيفة علي برنامج The Graham Norton Show، وقالت جوي خلال البرنامج إنها في حالة صدمة لأنها لم تحقق هذا النجاح الضخم من قبل، وأنها تشعر أن النجاح الكبير كثيرا عليها وتتوتر عندما ترى لوحات الاعلانات تتصدر الشوارع الكبري وعليها صورتها.

وحصل مسلسل The Queen's Gambit، على تقييم وصل إلى 8.7 على موقع imdb، المسلسل الذى طرح منه 7 حلقات دفعة واحدة على منصة نيتفلكس، وتراوحت تقييمات حلقاته ما بين 8.9 و 9.4 على نفس الموقع، بالإضافة إلى العديد من التعليقات الإيجابية حول المسلسل من قبل المشاهدين والنقاد حول العالم، وذلك بعد طرحه يوم 23 أكتوبر الماضى.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت النجمة العالمية أنيا تايلور أنها ستشارك في موسم ثاني من المسلسل "The Queen's Gambit"، وذلك بعد نجاح الموسم الأول الذي عرض على إحدى المنصات الرقمية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.