شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يطرح أحدث أغانيه "يا مستعجل فراقى" بتوقيع رحيم (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان الكبير محمد ثروت منذ قليل أحدث أغانيه "يا مستعجل فراقى"، عبر يوتيوب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج أحمد ثروت.

وسبق وكشف الملحن محمد رحيم، عن تعاونه مع النجم محمد ثروت فى أغنية جديدة، يعود من خلالها للجمهور بعد غياب كبير عن تقديم أغانٍ جديدة، ونشر رحيم صورة لهما من الاستوديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها: "من الاستوديو مع الفنان الكبير محمد ثروت اللى بجد أنا مستمتع بالعمل معاه بشكل مش قادر أوصفه ما شاء الله قد إيه موهبته نادرة واستثنائية وعنده كتير أوى أوى يا جماعة بجد، انتم إن شاء الله هتنبهروا بالغنا والغنوة دى، أنا إن شاء الله مراهن عليها وعشمى فى ربنا كبير إنها هتبقى من أكتر الحاجات اللى هتحتل مكان فى قلوبكم دعواتكم".

وكان آخر حفلات محمد ثروت بعنوان "مناجاة شهر رمضان المعظم"، وجاء هذا الحفل بعد نجاح الذى سبقه بعنوان "مناجاة النصف من شعبان".