شكرا لقرائتكم خبر عن درة توجه رسالة لمتابعيها فى أحدث ظهور لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص النجمة درة من وقت لآخر على مشاركة متابعيها عبر حساباتها على مواقع السوشيال ميديا بصور مختلفة لها، مثلما حصل مع أحدث صورة لها تألقت فيها عبر إنستجرام، ووجهت رسالة إلى متابعيها وكتبت "احترم نفسك، إذا لم تفعل، فلن يحترمك الآخرون أيضًا، تذكر، حافظ على مستوى عالٍ من الرقي والأناقة".



الفنانة درة

من ناحية أخرى تواصل الفنانة درة تصوير مشاهدها خلال أحداث فيلم "الكاهن"، الذى يشارك فى بطولته النجم إياد نصار.

وصورت درة مشاهد المستشفى الأيام الماضية، وتواصل التصوير فى العديد من الأماكن منها منطقة وسط البلد فى إحدى الشقق هناك، كما صورت درة وإياد مشاهد رومانسية جمعت بينهما فى مدينة الفيوم الأيام الماضية واستمر التصوير هناك، حيث أوشك مخرج العمل عثمان أبو لبن على الانتهاء من تصوير المشاهد الرئيسية فى أحداث الفيلم ليبدأ فى المونتاج الفترة المقبلة استعدادًا للمنافسه فى السينمات.

فيلم "الكاهن"، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، ويشارك في بطولته كل من درة، إياد نصار، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، حسين فهمى.

كما انضمت مؤخرًا الفنانة درة لقائمة أبطال مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة والمقرر عرضه فى شهر رمضان من خلال 15 حلقة فقط، ضمن خطة المتحدة للخدمات الإعلامية فى عمل أكثر من مسلسل 15 حلقة فى رمضان المقبل، حيث انطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية فى العديد من الديكورات للمخرج ماندو العدل.