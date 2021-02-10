شكرا لقرائتكم خبر عن أورسولا كوربيرو نجمة La Casa De Papel في كامل جمالها مع أحمر الشفاه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية أورسولا كوربيرو، صاحبة شخصية طوكيو في المسلسل الإسباني La Casa De Papel، بشكل جديد للغاية، حيث نشرت مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام وهي تتحول الى عارضة أزياء وتضع أحمر الشفاه في أحدث ظهور لها.

وأعلنت شبكة نتفليكس منذ أسابيع قليلة عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال، كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، وبدأ تصويره فى الثالث من أغسطس الحالى، المسلسل فكرة أليكس بينا.