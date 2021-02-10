شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ.. كيف روج إدوارد ومى عمر لحلقة الليلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل لؤلؤ .. شوق الفنان ادوارد متابعيه إلى حلقة الليلة من مسلسل "لؤلؤ" حيث نشر صورة من الكواليس بجانب الفنانة مى عمر، وعلق عليها بتساؤل لمتابعيه وكتب : "يا ترى ايه اللى هيحصل في حلقة النهارده؟"، وما أن نشر صورتهما معاً حتى انهالت عليه الأسئلة والتخمينات من قبل متابعيه ممن توقعوا سخونة أكبر في الأحداث وإمكانية الإيقاع بمروة صديقة لؤلؤ.

وذلك بعدما اختتمت الحلقة الماضية من المسلسل، والتي عرضت أمس، بتأكيد لؤلؤ لـ مجدى هلال الذى يلعب دوره إدوارد بأنها ستقوم بالإيقاع بكل من خطط للإيقاع بها.



ادوارد ومى عمر

كما تأتى صورة ادوارد بعدما نشرت مى عمر صورة لها وحدها من كواليس الحلقة شوقت بها متابعيها إلى حلقة الليلة، ومسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هديرعبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.



مى عمر خلال الصورة التى نشرتها

وفى سياق آخر أوضحت النجمة مى عمر لـ"الخليج 365" قبل أيام أن عيد ميلادها في العاشر من شهر أكتوبر، وأن التاريخ المكتوب على ويكيبيديا خاطئ