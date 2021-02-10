"خدمني ولا ضرني".. صلاح عبدالله يوجه رسالة لعمرو يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

‏‎حرص الفنان صلاح عبد الله على توجيه رسالة للفنان عمرو يوسف.

وكتب "عبد الله" عبر حسابه على تويتر : "الحلوين قوي ‎.. عمرو يوسف هوه اللي عملي الفيسبوك من ١٣سنة تقريبا، وعلمني إزاي أتعامل معاه وشوية ونسيته، وبعد يناير رجعتله وفي ديله جاء تويتر ثم الأنستا، ودلوقتي بفكر هوه عمورة أفادني ولا أذاني؟!خدمني ولا ضرني؟".

ويشارك الفنان صلاح عبد الله في مسلسل "جمال الحريم " الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي، وبطولة: نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، وأخرون، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله.