صور.. أنغام تزور مستشفى الناس للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قامت الفنانة أنغام اليوم بزيارة لمستشفى الناس للأطفال، بصحبة مؤسسة المستشفى دكتور أنيسة حسونة

أنغام علقت على الزيارة، وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: «سعدت اليوم بزيارة مستشفى الناس للأطفال وتشرفت بلقاء السيدة العظيمة د.أنيسه حسونه، وتشرفت بلقاء طاقم الأطباء وطاقم التمريض القائمين على رعاية أطفالنا مرضى القلب".

وأضافت: «لن أخفي انبهاري بما شهدت من مستوى غير عادي من التجهيزات المحافظة على أدق التفاصيل لخدمة الطفل المريض مائة بالمائة مجانًا».

يذكر أن أنغام طرحت مؤخرا ألبومها الغنائي الجديد "مزح"