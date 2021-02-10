فن ومشاهير

صور.. أنغام تزور مستشفى الناس للأطفال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قامت الفنانة أنغام اليوم بزيارة لمستشفى الناس للأطفال، بصحبة مؤسسة المستشفى دكتور أنيسة حسونة

أنغام علقت على الزيارة، وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: «سعدت اليوم بزيارة مستشفى الناس للأطفال وتشرفت بلقاء السيدة العظيمة د.أنيسه حسونه، وتشرفت بلقاء طاقم الأطباء وطاقم التمريض القائمين على رعاية أطفالنا مرضى القلب".

وأضافت: «لن أخفي انبهاري بما شهدت من مستوى غير عادي من التجهيزات المحافظة على أدق التفاصيل لخدمة الطفل المريض مائة بالمائة مجانًا».

يذكر أن أنغام طرحت مؤخرا ألبومها الغنائي الجديد "مزح"

MO Nasa

MO Nasa

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