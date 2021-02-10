تعرف على موعد عرض مسرحية "اللوكاندة" على قناة dmc

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تبدأ قناة dmc، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء، عرض مسرحية "اللوكاندة"، من إنتاج سينرجي وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي.

"اللوكاندة" سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.

المسرحية من بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.