خاص .. حقيقة اعتزال الفنان يحيى الفخراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أثار حساب منسوب للفنان يحيي الفخراني عبر "تويتر"، جدلًا واسعًا في الساعات القليلة الماضية بعد نشر تغريدة تفيد باعتزال النجم الكبير.

وجاء في التغريدة التي تم تداولها على نطاق واسع بين مستخدمي "تويتر": "‏صباح الخير أنا يحيى الفخراني أعلن اعتزالي للفن بعد مسيرة كبيرة وممتعة يارب أكون قدرت أفرحكم".

وتواصل "الخليج 365"، مع الفنان للكبير للوقوف على تفاصيل الأمر ولم يتسن لنا الوصول إليه، وبالتواصل مع زوجته الدكتور لميس جابر، نفت الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدة أن الحساب المذكور ليس له علاقة بزوجها من قريب أو من بعيد: "يحيى معتزلش وعدم تصديق الجمهور لقصة اعتزاله شيء أسعدنا وأسعده كثيرًا".

وأضافت الكاتبة الكبيرة: "دكتور يحيى بيصور حاليًا مسلسله ومشغول في التصوير ويتواجد حاليا باستوديو النحاس".

ويواصل الفنان يحيى الفخراني تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل بعد غياب عامين منذ عرض مسلسل "ونوس".

مسلسل "نجيب زاهي زركش" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة الفنانين يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي، حيث يجسد الفخراني دور محام يقوم بشراء ملجأ لإيواء أطفال الشوارع.