"دائمًا فخور بيكي".. أحمد فهمي يدعم زوجته والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعم الفنان أحمد فهمي زوجته الفنانة هنا الزاهد قبل أيام من عرض مسلسها الجديد "حلوة الدنيا سكر".

ونشر فهمي مقطع فيديو للمسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مجهود كبير، دائمًا فخور بيكي".

وردت هنا على تعليق زوجها: "شكرًا على دعمك لي دائمًا حياتي".

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يعرض 13 فبراير الجاري على شاشة "Dmc".

يذكر أن، المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.