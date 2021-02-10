فن ومشاهير

"دائمًا فخور بيكي".. أحمد فهمي يدعم زوجته والأخيرة ترد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعم الفنان أحمد فهمي زوجته الفنانة هنا الزاهد قبل أيام من عرض مسلسها الجديد "حلوة الدنيا سكر".

ونشر فهمي مقطع فيديو للمسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مجهود كبير، دائمًا فخور بيكي".

وردت هنا على تعليق زوجها: "شكرًا على دعمك لي دائمًا حياتي".

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يعرض 13 فبراير الجاري على شاشة "Dmc".

يذكر أن، المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.

MO Nasa

MO Nasa

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