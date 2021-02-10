هل تعتزل حورية فرغلي الفن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تداولت العديد من الأخبار والمواقع الفنية خبر إمكانية اعتزال الفنانة حورية فرغلي الفن، بعد خضوعها لعمليات تجميل وترميم الأنف.

وبسؤال الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن إمكانية اعتزال حورية فرغلي، خاصة وأنها قد تحتاج لفترة نقاهة طويلة بعد الانتهاء من العمليات الجراحية، قال لـ"الخليج 365"، إنه ليس لديه معلومة حول هذا الشأن فالقرار بيد حورية وحدها.

وكانت الفنانة حورية فرغلي قد أعلنت في وقت سابق عن معاناتها الصحية وعدم قدرتها على الشم بسبب مشاكل الأنف التي تعاني منها منذ سنوات.

وتتواجد الفنانة حورية فرغلي حاليًا في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، رفقة والدتها وشقيقها، للخضوع لعملية جراحية في الأنف، حيث أجرت، أمس الثلاثاء، العملية الجراحية الأولى لتجميل أنفها، بعد تأجيلها منذ الخميس الماضي، لظروف صحية.

استمرت العملية عشر ساعات تم خلالها استئصال جزء من عظام القفص الصدري، إضافة إلى استئصال خلايا دهنية من فروة الرأس لزراعتها في الأنف.