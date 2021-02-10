فن ومشاهير

احتفالاً بعيد الحب..تامر حسنى ضيف جيهان عبد الله في "أجمد 7"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفالاً بعيد الحب، يحل الفنان تامر حسني، ضيفاً علي المذيعة جيهان عبد الله، يوم الأحد المقبل، فى برنامجها الإذاعى "أجمد 7 الساعة 7"، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV”، وذلك فى حلقة خاصة يتحدث فيها "حسني" عن ألبومه الأخير "خليك فولاذى".

كما يتحدث تامر حسنى عن فيلمه الأخير "مش أنا"، ومتي سيتم طرحه في السينمات خاصة وإنه انتهي من تصويره مؤخراً، فضلاً عن حديثه عن خطته الفنية المقبلة التى يحضر لها سواء علي مستوى الألبومات أو أفلامه الجديدة.

ويذاع برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، من الأحد للخميس، وتقدمه المذيعة جيهان عبد الله، عبر اذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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