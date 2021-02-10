حفظت القرآن كاملا واعتبرت أن الفن حرام.. من هي بسمة التي ارتدت عن الإسلام واعتنقت اليهودية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

"أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام".. بتلك الكلمات أعلنت الفنانة الكويتية بسمة ارتدادها عن الإسلام، واعتناق الديانة اليهودية، وأثارت جدلا واسعا بسبب ما قالته في الفيديو المصور، فمن هي؟

اسمها الأصلي ابتسام الحميد، و"بسمة الكويتية" هو اسم الشهرة الذي ظهرت به في عدد من الأغنيات الخليجية، أبرزها "ليش ياجار"، و"بداوي"، و"يا دار يا دار".

عام 2015 أعلنت توقفها عن الغناء بسبب تجاهل وضع اسمها بين قوائم المشاركين في حفلات هلا فبراير، وعادت في العام التالي.

عام 2018 قالت بسمة في تصريحات صحفية: "أنا أعتبر أن الفن حرام، ولكنه في الوقت ذاته شيء أحبه وأعشقه، ويميل إليه قلبي، وعلى فكرة، أنا شهادتي دبلوم كيمياء، ولكن الشكوى لغير الله مذلة، لذلك قررتُ فتح مشروع شركة بسمة الكويتية للأفراح، والتي تشمل كل مستلزمات الأفراح والمناسبات".

وأضافت: "نحن نعلم أن الفن حرام، لكنني أحبه، ومع ذلك فأنا ولله الحمد مواظبة على الصلاة، سأكشف سراً أقصد أنه كان سراً، فأنا كنتُ طالبة مجتهدة في الثانوية العامة، كما أنني حصلت على المركز العاشر على مستوى الكويت في حفظ القرآن الكريم".

ونشرت بسمة فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: "أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام، وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية".

أضافت: "كما أعلن أيضًا معارضتي وعدم انتمائي لنظام آل صباح الذي يرفض التطبيع وحرية الرأي"، مختتمة حديثها بقولها: "لا ولاء ولا انتماء".

وكان المذيع الكويتي محمد المؤمن أعلن قبل نحو شهرين اعتناقه الديانة المسيحية، وظهر "المؤمن" مرتديًا الصليب في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.