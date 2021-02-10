شيرين تحتفل بالـ100 مليون مشاهدة لأغنية “يا بتفكر يا بتحس”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 4 دقائق

حققت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب نجاحاً كبيراً بأول أغنية لها باللهجة اللبنانية وهي “يا بتفكر با بتحس” من مسلسل “خمسة ونص” الذي عرض سابقاً على إحدى الشاشات اللبنانية.

وتخطّت أغنية “يا بتفكر يا بتحس” للفنانة المصرية شيرين حاجز 100 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب” وفي وذلك عبر القناة الرسمية لشيرين على مكتبة الفيديو الأشهر عالمياً.

وكانت شيرين قد احتفت بهذا الرقم رغم بعدها الكبير عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الفائتة، فغرّدت عبر حسابها في “تويتر” وكتبت: “إلى جمهوري الحبيب 100 مليون شكراً”.