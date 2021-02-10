فن ومشاهير

وائل كفوري: مبروك النجاح التاريخي العظيم لدولة الإمارات

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 15 دقيقة

وائل كفوري

بارك الفنان اللبناني وائل كفوري لدولة الإمارات على وصول “مسبار الأمل” إلى كوكب المريخ، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.

وقال عبر “تويتر”: “مبروك هذا النجاح التاريخي العظيم لدولة الإمارات الحبيبة وهنيئًا لشعبها المثابر والطموح، إنجازكم هذا يستحقّ كلّ الفخر”.

وأرفق التغريدة بعدة وصوم: ” #مسبار_الأمل
#العرب_في_المريخ
#لا_شيء_مستحيل.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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