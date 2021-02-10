مايا دياب: الامارات فخر وتقدّم وعزّ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 20 دقيقة

وصل “مسبار الأمل” الذي أطلقته دولة الإمارات، مساء الثلاثاء، إلى كوكب المريخ، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.

وعلى الأثر، علّقت الفنانة اللبنانية مايا دياب وقالت عبر “تويتر”، “لا مستحيل في الامل، الامارات فخر وتقدّم وعزّ.. الامارات طبعت التاريخ البارحة.

وأرفقت التغريدة بعدد من الوسوم: #مسبارالأمل #الاماراتالىالمريخ #ابوظبي #دبي مبروووووك