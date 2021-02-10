بالصورة: وفاة أسطورة ريال مدريد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 8 ساعات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الأربعاء عن وفاة إنريكي بيريز “باتشين” أحد أساطير كرة القدم للنادي الملكي عن عمر يناهز الـ82 عاما.

وذكر النادي في بيان رسمي على الموقع الالكتروني للنادي :”ريال مدريد يود التعبير عن خالص تعازيه وتعاطفه مع زوجة الراحل وابنتيه كريستينا وميرسيدس وحفيديه خافيير وكريستينا وجميع أقاربه ومحبيه”.

وخلال تسعة مواسم في صفوف الريال، خاض النجم الراحل 218 مباراة وفاز مع الفريق بلقبين في البطولة الأوروبية ولقب واحد في كأس إنتركونتيننتال إضافة للفوز معه بسبعة ألقاب في الدوري الإسباني ولقب واحد في كأس إسبانيا.

كما لعب باتشين، الذي ظل لعب بقميص الريال على مدار مسيرته المهنية، للمنتخب الإسباني لكرة القدم.