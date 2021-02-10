كاردي بي توجه رسالة للمتنمرين من دون مكياج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشرت مغنية الراب كاردي بي، البالغة من العمر 28 عاماً مقطع فيديو على Twitter تحدثت فيه عن موجة التنمر والتعليقات السلبية التي طالتها مؤخراً عبر السوشيال ميديا بسبب صور ظهرت فيها من دون مكياج.

وحرصت النجمة على توجيه رسالة حول قبول الذات، وقالت: “هذه أنا بدون مكياج، يمكنكم أن تروا كل الشوائب الصغيرة على وجهي، ويمكنكم أن تروا شفتاي المتشققة، لقد استيقظت للتو ولم أقم حتى بتمشيط شعري، ولكنني أشعر أنني بحالة جيدة”.

كما وجهت رسالة لأي شخص يحاول إضعاف ثقة المرأة الناجحة قائلةً: “أريد فقط أن أوضح أنني أشعر بالتصالح مع نفسي ومع بشرتي، وأشعر أنني رائعة وسعيدة وتسجيلاتي تحقق نتائج رائعة “.

وأضافت: “تريدون إضعافي لأنكم تملكون كراهية في قلوبكم، ولكنني أؤكد أنني سأبقى في القمة”.