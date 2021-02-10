سيلينا غوميز تروج لألبومها متألقة بعقد من Messika

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نظمت المغنية الأميركية الشابة سيلينا غوميز، الخميس الماضي، يوماً صحافياً افتراضياً لإطلاق ألبومها الجديد Revelacion، وهي كلمة إسبانية تعني بالعربي (وحي)، والذي سيصدر في 12 مارس المقبل.

وفي المناسبة، تألقت المغنية الشهيرة التي حلت في المرتبة السادسة ضمن قائمة أجمل 100 امرأة في العالم لعام 2019، بعقد Move Noa وهو قطعة أيقونية من Messika Paris.

وسيلينا غوميز التي يفوق عدد متابعيها على (انستغرام) 209 ملايين شخص، ويتابعها على تطبيق (تيك توك) 26.8 مليون متابع، كانت قد نشرت فيديو على حسابها، وهي ترقص مع فنان المكياج الخاص بها Hung Vanngo أثناء تزينها بهذا العقد.