“قيد مجهول” يعيد باسل خياط إلى الدراما السورية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد طول غياب، يعود الفنان السوري باسل خياط للدراما السورية من خلال مسلسل “قيد مجهول” المؤلف من 8 حلقات والمقرر عرضه في شهر مارس عبر شبكة قنوات OSN، وبعد ذلك سيعرض عبر منصة نتفليكس.

العمل من بطولة باسل خياط، وعبد المنعم عمايري، ناظلي الرواس، وإيهاب شعبان ونخبة من نجوم الدراما السورية.

تجدر الإشارة إلى أن “قيد مجهول” من إنتاج محمد مشيش الذي أنتج العديد من المسلسلات المصرية ومنها “جراند أوتيل” و”هذا المساء” و”لا تطفئ الشمس” و”طريقي” وغيرها الكثير.