كيم كارداشيان ترد بقسوة على المشككين في موهبة ابنتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أحدثت اللوحة الفنية التي نشرتها نجمة برنامج تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والمرسومة من قِبل ابنتها الكبرى نورث، جدلاً كبيراً بين المتابعين المشككين في قدرة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات فقط على الرسم بهذه الاحترافية.

وتعود بداية الأحداث لوضع كيم صورة للوحة فنية زيتية وارفقت تعليق: «فنانتي الصغيرة نورث»، فغرد أحد المتابعين إنه يراهن بأي شيء حتى بحياته، على أن هذه اللوحة لم يتم رسمها بهذه البساطة من طفلة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات.

وكتب آخر: «من المفترض أن أبدأ عملي الآن، ولكني لا أستطيع التوقف عن التفكير حول عدم قيام نورث ويست برسم هذه اللوحة».

وأثارت التعليقات المتهمة كيم بالكذب والتزوير غضبها، مما جعلها ترد بغضب وقسوة على المشككين ونشرت بياناً عبر خاصية (استوري) قائلة: «لا تعبثوا معي في أي أمر يخص أطفالي، ابنتي نورث وصديقتها المقربة يحضران دروساً لرسم اللوحات الزيتية، وهناك نمت موهبتهما وابنتي عملت جاهدة لأسابيع عديدة حتى تُنهي اللوحة بهذا الشكل، ولأنني فخورة بما صنعته أردت أن أشاركه مع الجميع».

وأضافت: «لكن مقابل ذلك، تلقيت اتهامات تٌشكك في قدرة طفلتي، كيف تجرؤون على اتهام طفل بهذا الشيء بعد رؤيتكم لشيء رائع يفعله، أرجوكم توقفوا عن إحراج أنفسكم بإظهار الطاقة السلبية، ودعوا كل طفل أن يصبح رائعاً، نورث هي من رسمت اللوحة».

ولم تكتفِ كيم بذلك بل شاركت صورة أخرى لنفس اللوحة التي رسمتها طفلتها، ولكن هذه المرة لصديقتها ريان وهي متطابقة مع اللوحة الأولى، لتؤكد أن الطفلتين يتعلمان سوياً هذه التقنيات الفنية في الرسم، ووضعت أيضاً صوراً مجمعة لرسومات كاني ويست والد نورث، عندما كان صغيراً لتؤكد أن هذه الموهبة هي وراثة من أبيها».