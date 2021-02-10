ابنة براد بيت تزيل لقبه من بياناتها الشخصية على “السوشيال ميديا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ذكرت عدة تقارير صحافية، أن شيلوه وهي ابنة الممثل الأميركي براد بيت والممثلة الشهيرة أنجلينا جولي، والبالغة من العمر 14 عاماً، تجاهلت والدها وحذفت لقبه من اسمها في بياناتها الشخصية الموجودة بشكل سري على صفحاتها الرسمية على «السوشيال ميديا».

ومن المعروف أن أطفال براد وأنجلينا الستة، يعيشون مع والدتهم في قصر فاخر بمدينة لوس أنجلوس الأميركية. وذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن مصادرها، أن تجاهل شيلوه لوالدها بهذه الطريقة يشير لخسارة بيت مكانته عندها، وأن شيلوه تُفضل والدتها فقط. ويُشكل فعل شيلوه هذا صدمة كبيرة لوالدها، خاصةً إنها كانت أقرب ابنائه إليه، وهذا سيُضعف موقفه في المعارك القضائية بينه وبين أنجلينا، من أجل حضانة ابنائهم مادوكس وباكس وزهرا (20 و18 و16 عاماً على التوالي) وهم أبناء بالتبني، وشيلوه والتوأم فيفيان ونوكس (13 عاماً) وهم الأبناء البيولوجيون.

الجدير بالذكر أن العلاقة بين براد وبعض أبنائه يشوبها التوتر وعدم الاستقرار، مثل علاقته بابنه الأكبر مادوكس الذي التحق بالجامعة وقال إنه لا يعلم هل سيزوره براد أم لا؟

وانتشرت عدة تقارير صحافية بعد قرار انفصال أنجلينا وبراد بأن السبب وراء قرار الطلاق، هو مشادة كلامية جرت بينه وبين مادوكس وهو مخمور وآلت الأمور في النهاية إلى طلب أنجلينا الطلاق.

وفي وقت سابق أثارت تصريحات أدلت بها أنجلينا، التكهنات بأن قرار الطلاق الذي اتخذته في عام 2016 بعد علاقة استمرت 11 عاماً، جاء نتيجة سوء العلاقة بين براد وأطفاله، حيث قالت في حوارها مع مجلة (فوغ)، إنها اختارت الانفصال من أجل أطفالها الستة، وهي الآن تعمل على شفائهم من الناحية النفسية جراء ما حدث.