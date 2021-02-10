بعد أكثر من عام… الكشف عن سبب تحطم مروحية “كوبي براينت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: توصل المحققون في حادثة المروحية التي أودت بحياة أسطورة كرة السلة الأميركية “كوبي براينت” وابنته “جيانا” بالقرب من لوس أنجلوس إلى السبب الذي أدى إلى تحطم الطائرة ومقتل كل من كان على متنها وعددهم 9 أشخاص وكشفوا عن ملابسات الحادث الذي وقع في 26 يناير من عام 2020.

ورجح المحققون في اجتماع هيئة سلامة النقل الأميركية الذي عقد يوم الثلاثاء أن السبب الرئيسي وراء تحطم الطائرة كان قرار الطيار “آرا زوبايان” باستكمال الرحلة وسط الضباب الكثيف ومواصلة الطيران على الرغم من الظروف الجوية القاسية٬ مما أدى إلى فقدانه السيطرة على المروحية وارتباكه وفشله في تحديد اتجاهها لينتهي الأمر بتحطمها في منحدر تل بالقرب من كالاباساس.

ولفت المحققون إلى أن الطيار انتهك القواعد الفيدرالية للطيران باتخاذه قرار الطيران في السحب الكثيفة.

وكشف رئيس هيئة سلامة النقل الأميركية “روبرت ساموالت” عن أن طيار المروحية أفاد في آخر رسالة صوتية له قبل وقت قصير من الحادث بأنه سيرتفع آلياً 4 آلاف قدم للخروج من الضباب الكثيف، غير أن التحقيقات أثبتت فيما بعد أن المروحية كانت حينها في حالة انعطاف إلى اليسار وليس في حالة ارتفاع٬ وهذا قد يحدث مع الطيارين عندما تكون الرؤية منخفضة ولا يستطيعون معرفة الطريقة التي تعمل بها الطائرة.

يذكر أن كوبي توفي عن عمر ناهز الـ 41 عاماً بينما توفيت ابنته “جيانا” عن عمر الـ13 عاماً.