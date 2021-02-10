هكذا بدت يسرا في أول ظهور بعد تعافيها من “كورونا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: وجهت الفنانة المصرية يسرا، في أول ظهور لها بعد تعافيها من فيروس كورونا، رسالة إلى مواطنتها وصديقتها سماح أنور، تثني خلالها على فكرة مهرجان (أفلامها).

ونشرت يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع (انستغرام) مقطع فيديو لها وهي في منزلها، وبدت بصحة جيدة وابتسامة مشرقة، بعد افتراشها سرير المرض داخل أحد المستشفيات بسبب الفيروس قرابة الـ18 يوماً، ووضعها فترة قصيرة على أجهزة التنفس الصناعي، قالت فيه: «حبيبتي وصديقة العمر الجدعة، والمشرفة دائماً، ألف مبروك على تحقيق حلمك الكبير لمهرجان (أفلامها)، حقيقي فكرة عظيمة ومُشرفة أن يكون في مهرجان قائم بذاته مخصوص لمناقشة قضايا المرأة، عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة».

وتابعت: «فكرة من امرأة عظيمة لكل نساء وسيدات مصر العظيمات.. وشرف كبير لي أن تكون انطلاقة المهرجان بدورته الأولى مهداة لي، كل الدعم لصديقتي العظيمة سماح أنور وإن شاء الله يكون من أنجح المهرجانات الدولية».

تجدر الإشارة إلى أن فكرة مهرجان (أفلامها) تقوم على مناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة.

وأصيبت الفنانة يسرا (65 عاماً) بفيروس كورونا المستجد في 25 ديسمبر الماضي، بينما أعلنت شفاءها منه يوم 12 يناير الماضي.

يذكر أن يسرا عرض لها رمضان الماضي مسلسل «خيانة عهد» وشاركها البطولة كل من جومانا مراد وبيومي فؤاد وخالد سرحان وعبير صبري وهنادي مهنا وخالد أنور.