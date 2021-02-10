الأمير تشارلز وكاميلا يحصلان على لقاح كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشف قصر «كلارنس هاوس» الأربعاء، عن أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، البالغ من العمر 72 عاماً، وزوجته كاميلا ذات الـ 73 عاماً، تلقيا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وبهذا، ينضم الأمير تشارلز بعد تلقيه هذا اللقاح، إلى والدته الملكة إليزابيث البالغة من العمر 94 عاماً وزوجها الأمير فيليب البالغ من العمر 99 عاماً، في الحصول على جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، التي يتم طرحها حالياً للملايين في جميع أنحاء بريطانيا.

يذكر أن الأمير تشارلز قد ثبتت إيجابية إصابته بفيروس كورونا في مارس من العام الماضي، لكنه قال إنه كان محظوظاً لأنه عانى فقط من أعراض خفيفة نسبياً وعادت صحته جيدة.

وحتى الآن، قامت بريطانيا بالتطعيم ضد فيروس كورونا لحوالي 13 مليون شخص، وهي في طريقها للانتهاء من تطعيم أولئك الموجودين في المجموعات الأربع ذات الأولوية القصوى، والتي تشمل كل من تزيد أعمارهم على 70 عاماً، بحلول الأسبوع المقبل.