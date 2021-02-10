ساندرا بولوك وبراد بيت لاول مرة معاً في Bullet Train

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تجتمع الممثلة الأميركية ساندرا بولوك، لأول مرة في عمل سينمائي مع النجم براد بيت، من إخراج ديفيد ليتش، في فيلم مقتبس عن رواية Maria Beetle من تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا.

وستلعب ساندرا دور البطولة أمام براد في فيلم Bullet Train والذي تدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.

ووفقاً للأخبار المنتشرة حول الفيلم، فإن موضوعه يتشابه مع عدة أفلام حركة قٌدمت في وقت سابق وحققت نجاحاً هائلاً، مثل فيلم Speed من بطولة ساندرا بولوك وكيانو ريفز، والذي عُرض على شاشة السينما لأول مرة عام 1994،

وفيلم Non-Stop من بطولة ليام نيسون، حيث جرت أحداث جميع هذه الأفلام إما على متن حافلة أو طائرة.

ويضم الفيلم أيضاً، نُخبة من نجوم هوليوود مثل: آرون جونسون، بريان تايري هنري، وجوي كينغ، وزازي بيتز، وأندرو كوجي ومايكل شانون.

يذكر أن آخر ظهور فني للممثلة ساندرا بولوك، كان عام 2018 من خلال شبكات (نتفليكس)، حيث قدمت فيلم الرعب الناجح Bird Box.