ميشيل أوباما تطلق برنامجاً للطبخ على نتفليكس

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"الخليج 365" من بيروت: تطلق سيدة أميركا الأولى السابقة ميشيل أوباما برنامجاً للطبخ موجهاً للأطفال على Netflix.

ستكون أوباما نجمًة ومنتجًة تنفيذيًة لبرنامج "Waffles + Mochi" ، والذي سيكون متاحًا للبث على المنصة العالمية ابتداءً من 16 مارس.

موجهاً لجمهور الأطفال، سيضم البرنامج دميتين هما "وافلز" و "وموتشي" ، بجانب أوباما التي ستقوم بدور صاحبة سوبر ماركت، حيث سيتابع البرنامج رحلتهم وهم يحاولون أن يصبحوا طهاة.

بمساعدة مالكة السوبر ماركت، السيدة أوباما، وعربة التسوق الطائرة السحرية كدليل لهم، ينطلق Waffles و Mochi في مهام مكونات الطبخ العالمية من خلال السفر إلى المطابخ والمطاعم والمزارع والمنازل في جميع أنحاء العالم، وطهي الوصفات مع المكونات اليومية جنبًا إلى جنب مع الطهاة المشهورين، والطهاة المنزليين، والأطفال، والمشاهير.

وقالت أوباما في تغريدة عبر "تويتر" إن "البرنامج الذي يحمل عنوان Waffles+ Mochi سيعرض عبر منصة Netflix يوم 16 مارس المقبل". وأضافت: "أنا متحمسة للعائلات والأطفال في كل مكان للانضمام إلينا في مغامراتنا حيث سنكتشف ونطبخ ونتناول طعاما لذيذا من جميع أنحاء العالم".

وذكرت أنها ستعمل بالشراكة مع "Partnership for a Healthier America"، لمساعدة الأطفال على بناء عادات صحية ومساعدة العائلات المحتاجة للطهي باستخدام المكونات الطازجة".



"Waffles + Mochi" هو واحد من العديد من المشاريع الإعلامية السابقة للسيدة الأولى. ففيلمها الوثائقي "التحول" موجود بالفعل على Netflix، وفي عام 2020، أطلقت بودكاست على Spotify. ولدى شركة هاير جراوند برودكشنز الخاصة بباراك وميشيل أوباما صفقة إنتاج متعددة السنوات مع Netflix.